Тамбиев — о Шараканове в атаке: высокий хоккейный интеллект, получим второго Ирека Гимаева

Главный тренер московского «Динамо» Леонид Тамбиев высказался об игре защитника Магомеда Шараканова в атакующей тройке.

– Весь матч в нападении отыграл защитник Магомед Шараканов, открывший счёт в матче. Понятно, что сейчас большие потери в составе, но насколько это может быть долгоиграющим вариантом? Всё-таки понятно, что Магомеду легко играть, когда идёт атака. Это он умеет, тут нет вопросов. Но есть же специфика, что ему сложно защищаться на позиции крайнего форварда?

– А вы заметили, что я вообще не жалуюсь, что мы потеряли игроков? Вот вы мне всё напоминаете про это, а «Авангард» всё жалуется, жалуется, списки выставляют, кого они потеряли. А вы заметили, что я не жалуюсь?

– Да.

– Вот вы отметьте. Шараканов очень хорош с шайбой, он умеет играть с шайбой. Он очень креативно играет, у него высокий хоккейный интеллект. Мы продолжим этот эксперимент. Даже не эксперименты, а мы продолжим выпускать его в атаку. Этот гол тому подтверждение. Он умеет играть с шайбой, а отмеченные вами нюансы мы его направим. Самое главное, что он умеет распоряжаться с шайбой. Но это я давно знал, ещё по его игре в Тольятти. У нас пока есть проблемы в атаке