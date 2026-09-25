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Буше заряжал «Авангард» на овертайм, Чеккони разбирался с Мансуровым. Лучшие фото с матча

Буше заряжал «Авангард» на овертайм, Чеккони разбирался с Мансуровым. Лучшие фото с матча
«Спартак» — «Авангард»
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24 сентября в Москве на льду стадиона «Мегаспорт» в матче регулярного розыгрыша чемпионата КХЛ «Авангард» одержал победу над «Спартаком». Встреча завершилась со счётом 2:1 ОТ в пользу команды Ги Буше.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 сентября 2026, четверг. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
1 : 2
ОТ
Авангард
Омск
0:1 Афанасьев (Стариков, Ливо) – 36:30 (5x5)     1:1 Беляев (Котляров, Рубцов) – 48:10 (5x4)     1:2 Гуляев (Потуральски, Ливо) – 60:23 (3x3)    

Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Авангард» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

В составе «Авангарда» шайбы на свой счёт записали Егор Афанасьев, Михаил Гуляев. У «Спартака» гол забил Александр Беляев.

Омский клуб прервал серию поражений из трёх матчей.

В следующей игре «Спартак» встретится с «Автомобилистом» дома 26 сентября. «Авангард» 28 сентября примет дома «Металлург».

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