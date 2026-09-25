Буше заряжал «Авангард» на овертайм, Чеккони разбирался с Мансуровым. Лучшие фото с матча

24 сентября в Москве на льду стадиона «Мегаспорт» в матче регулярного розыгрыша чемпионата КХЛ «Авангард» одержал победу над «Спартаком». Встреча завершилась со счётом 2:1 ОТ в пользу команды Ги Буше.

Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Авангард» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

В составе «Авангарда» шайбы на свой счёт записали Егор Афанасьев, Михаил Гуляев. У «Спартака» гол забил Александр Беляев.

Омский клуб прервал серию поражений из трёх матчей.

В следующей игре «Спартак» встретится с «Автомобилистом» дома 26 сентября. «Авангард» 28 сентября примет дома «Металлург».