«Клуб пошёл ему навстречу. Надеюсь, отработает». Тамбиев — о ситуации со звездой команды

Главный тренер московского «Динамо» Леонид Тамбиев высказался об ожидании форварда Джордана Уила, который улетал в Канаду на роды жены.

– Финальный вопрос вечера – когда вы всё-таки ждёте Джордана Уила? Вы не жалуетесь на потери, но с моей стороны его отсутствие выглядит как наибольший удар по команде.

– Как мне рассказали, пока он российскую границу не пересёк. Вроде бы вылетел. Надеюсь, что скоро прибудет.

Он вылетел [главный тренер «Динамо» обращается к пресс-атташе клуба]? Говорит, должен. Видите, вот пресс-атташе тоже не знает. Пока нет информации, что он пересёк границу.

Мы тоже его ждём. Я понимаю, семья – это очень важно. Клуб пошёл ему навстречу. Надеюсь, Джордан отработает за себя и за того парня, – передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.