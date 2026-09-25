«Мне это не нравится». Карбери — о возможном участии Овечкина в матче с «Филадельфией»

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался о возможном участии российского форварда Александра Овечкина в предсезонном матче с «Филадельфией Флайер», который состоится 27 сентября.

«Вполне возможно, что он сыграет в Филадельфии. Это не лучший вариант из-за раннего начала матча и отсутствия предматчевой раскатки, поэтому мне такой сценарий не очень нравится. Мы пока это не обсуждали. Сейчас просто действуем день за днём. Если он не сможет сыграть завтра — если врач команды порекомендует ему не выходить на лёд, тогда мы обсудим, насколько разумно будет выпустить его на матч с «Филадельфией», — приводит слова Карбери Russian Machine Never Breaks.

Напомним, вчера, 23 сентября, форвард провёл на льду лишь 15 минут, после чего закончил тренировку. Главный тренер столичного клуба Спенсер Карбери сообщал, что клуб не стал форсировать события из-за небольшого дискомфорта хоккеиста.