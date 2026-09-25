15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Мне это не нравится». Карбери — о возможном участии Овечкина в матче с «Филадельфией»

«Мне это не нравится». Карбери — о возможном участии Овечкина в матче с «Филадельфией»
Комментарии

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался о возможном участии российского форварда Александра Овечкина в предсезонном матче с «Филадельфией Флайер», который состоится 27 сентября.

«Вполне возможно, что он сыграет в Филадельфии. Это не лучший вариант из-за раннего начала матча и отсутствия предматчевой раскатки, поэтому мне такой сценарий не очень нравится. Мы пока это не обсуждали. Сейчас просто действуем день за днём. Если он не сможет сыграть завтра — если врач команды порекомендует ему не выходить на лёд, тогда мы обсудим, насколько разумно будет выпустить его на матч с «Филадельфией», — приводит слова Карбери Russian Machine Never Breaks.

Напомним, вчера, 23 сентября, форвард провёл на льду лишь 15 минут, после чего закончил тренировку. Главный тренер столичного клуба Спенсер Карбери сообщал, что клуб не стал форсировать события из-за небольшого дискомфорта хоккеиста.

Материалы по теме