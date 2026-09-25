«Я не переживаю». Тренер «Вашингтона» — о ситуации вокруг Александра Овечкина

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери считает, что российскому нападающему Александру Овечкину не обязательно принимать участие в предсезонных матчах команды.

«Если выбирать из двух вариантов, то в идеале я бы сказал «да», но не считаю это необходимостью, поскольку он уже много раз проходил через подобные ситуации. Я не переживаю. На этом этапе карьеры он прекрасно понимает, что ему нужно сделать, чтобы набрать оптимальную форму к старту сезона», — приводит слова Карбери официальный сайт НХЛ.

Напомним, Александр Овечкин пропустил два предсезонных матча: с «Бостон Брюинз» (2:3 Б) и «Филадельфией Флайерз» (5:2). Североамериканские журналисты сообщали о травме нижней части тела.

23 сентября форвард провёл на льду лишь 15 минут, после чего закончил тренировку. Главный тренер столичного клуба Спенсер Карбери сообщал, что клуб не стал форсировать события из-за не