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Коламбус Блю Джекетс – Питтсбург Пингвинз, результат матча 25 сентября 2026, счет 4:0, предсезонный матч НХЛ 2025/2026

Четыре очка россиян помогли «Коламбусу» победить «Питтсбург». Малкин не играл
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В ночь с 24 на 25 сентября завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла на льду «Нейшнвайд-Арена» (Коламбус, США) и закончилась победой хозяев со счётом 4:0.

НХЛ — предсезонные матчи
25 сентября 2026, пятница. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
4 : 0
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Веренски (Элик, Воронков) – 11:48 (5x5)     2:0 Ничушкин (Воронков) – 34:42 (5x5)     3:0 Хайнен (Койл) – 39:45 (5x5)     4:0 Марченко (Силлинджер, Джонсон) – 57:28 (en)    

В составе хозяев шайбы забросили Зак Веренски, Дэнтон Хайнен. Российские нападающие Валерий Ничушкин, Кирилл Марченко и Дмитрий Воронков набрали четыре очка — у первых двух по голу, у третьего два ассиста.

Российские форварды «Пингвинз» Евгений Малкин и Егор Чинахов не приняли участия в матче.

Россиянин Михаил Ильин («Питтсбург») результативными действиями не отметился.

Российский вратарь гостей Сергей Мурашов провёл на льду 59 минут. За это время он совершил 12 сейвов.

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