Четыре очка россиян помогли «Коламбусу» победить «Питтсбург». Малкин не играл

В ночь с 24 на 25 сентября завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла на льду «Нейшнвайд-Арена» (Коламбус, США) и закончилась победой хозяев со счётом 4:0.

В составе хозяев шайбы забросили Зак Веренски, Дэнтон Хайнен. Российские нападающие Валерий Ничушкин, Кирилл Марченко и Дмитрий Воронков набрали четыре очка — у первых двух по голу, у третьего два ассиста.

Российские форварды «Пингвинз» Евгений Малкин и Егор Чинахов не приняли участия в матче.

Россиянин Михаил Ильин («Питтсбург») результативными действиями не отметился.

Российский вратарь гостей Сергей Мурашов провёл на льду 59 минут. За это время он совершил 12 сейвов.