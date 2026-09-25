Расписание матчей ВХЛ на 25 сентября 2026 года

Сегодня, 25 сентября, пройдут шесть матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 25 сентября 2026 года (время московское):

15:00. «Металлург» Нк – «Омские Крылья»;

15:00. «Динамо-Алтай» – «Зауралье»;

18:30. «Барс» – «Молот»;

19:00. «Буран» – ХК «Норильск»;

19:00. АКМ – «Кристалл»;

19:00. ХК «Калуга» – «Дизель».

На сегодняшний день первое место в турнирной таблице занимает «Нефтяник» с 14 очками.

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 58 матчей. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года и продлится 198 календарных дней. Плей-офф начнётся 22 марта.