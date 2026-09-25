Сегодня, 25 сентября, пройдут очередные матчи регулярного чемпионата OLIMPBET Молодёжной хоккейной лиги. Всего запланировано четыре встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей МХЛ на 25 сентября 2026 года (время московское):

11:00. «Сахалинские Акулы» – «Тайфун»;

12:00. «Снежные Барсы» – «Сибирские Снайперы»;

18:30. МХК «Спартак» – «Динамо-Шинник»;

18:30. «Чайка» – «Толпар».

Регулярный чемпионат продлится до 22 марта 2027 года. В сезоне-2026/2027 команды сыграют равное количество матчей в регулярке: каждая проведёт по 54 игры: 27 на своём льду и 27 на площадке соперника. 25 марта на Западе и 26 марта на Востоке стартуют матчи плей-ин. Плей-офф пройдёт со 2 апреля по 24 мая 2027 года.