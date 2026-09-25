«Амур» — «Локомотив»: во сколько начало матча КХЛ, где смотреть трансляцию

Сегодня, 25 сентября, в Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» состоится матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местный «Амур» примет «Локомотив». Встреча начнётся в 12:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал KHL Prime. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

«Амур» с пятью очками занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Локомотив» располагается на первом месте в таблице Запада, имея в активе 14 очков.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей.