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Амур — Локомотив: во сколько начало матча КХЛ сезона-2026/2027, где смотреть прямую трансляцию, 25 сентября 2026

«Амур» — «Локомотив»: во сколько начало матча КХЛ, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 25 сентября, в Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» состоится матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местный «Амур» примет «Локомотив». Встреча начнётся в 12:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал KHL Prime. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 сентября 2026, пятница. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
3 : 1
Локомотив
Ярославль
0:1 Николаев (Романцев) – 11:10 (4x5)     1:1 Юртайкин (Ли, Мачулин) – 45:23 (5x5)     2:1 Пилипенко (Воронков, Соловьёв) – 50:31 (5x5)     3:1 Ураков (Храпов, Мачулин) – 55:30 (5x5)    

«Амур» с пятью очками занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Локомотив» располагается на первом месте в таблице Запада, имея в активе 14 очков.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей.

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