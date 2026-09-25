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Амур — Локомотив: онлайн-трансляция матча КХЛ сезона-2026/2027 началась

«Амур» — «Локомотив»: онлайн-трансляция матча КХЛ началась
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Сегодня, 25 сентября, в Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» проходит матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местный «Амур» принимает «Локомотив». Встреча началась в 12:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 сентября 2026, пятница. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
1-й период
0 : 1
Локомотив
Ярославль
0:1 Николаев (Романцев) – 11:10 (4x5)    

«Амур» с пятью очками занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Локомотив» располагается на первом месте в таблице Запада, имея в активе 14 очков.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей.

Календарь КХЛ сезона-2026/2027
Турнирная таблица КХЛ сезона-2026/2027
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