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Трактор — СКА: онлайн-трансляция матча КХЛ сезона-2026/2027 начнется в 17:00 мск

«Трактор» — СКА: онлайн-трансляция матча КХЛ начнётся в 17:00 мск
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Сегодня, 25 сентября, на льду «Арены-Трактор имени Валерия Белоусова» в Челябинске состоится матч регулярного чемпионата Фонбет КХЛ. Местный «Трактор» сыграет с санкт-петербургским СКА. Игра начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 сентября 2026, пятница. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
1-й период
1 : 2
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Короткий (Сапего, Кныжов) – 02:40 (5x5)    

«Трактор» занимает последнее, 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе четыре очка. СКА с 10 очками располагается на пятой строчке в таблице Запада.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей.

Календарь КХЛ сезона-2026/2027
Календарь КХЛ сезона-2026/2027
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