«Трактор» — СКА: онлайн-трансляция матча КХЛ началась

Сегодня, 25 сентября, на льду «Арены-Трактор имени Валерия Белоусова» в Челябинске проходит матч регулярного чемпионата Фонбет КХЛ. Местный «Трактор» встречается с санкт-петербургским СКА. Игра началась в 17:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Трактор» занимает последнее, 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав четыре очка. СКА с 10 очками располагается на пятой строчке в таблице Запада.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей.