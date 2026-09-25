Дементьев — о запросе Ларкина на обмен: это игрок, на которого ходят люди

Известный хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев высказался о запросе форварда Дилана Ларкина на обмен из «Детройт Ред Уингз».

– Как на «Детройте» отразится ситуация с Диланом Ларкином?

– Команда находится в стадии перестройки, Айзерман долго работал в клубе. Здесь успехи в «Тампа-Бэй» повторить не удалось. Конечно, Ларкин был одним из франчайз-игроков, вокруг которого строилась команда. Время идёт, а возможностей у хоккеиста выиграть кубок становится меньше. Поэтому наступил момент, где он выразил оказаться там, где этих шансов больше. Желание понятно. Но оно должно сходиться с позицией клуба насчёт обмена.

Ларкин – игрок, на которого ходят люди. У руководства «Детройта» наверняка присутствует мысль, которая выражается в посыле болельщиков: «Если вы отказываетесь от Ларкина, то вы не имеете планов выигрывать Кубок Стэнли. Зачем мы будем приходить на эти матчи? — сказал Дементьев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.