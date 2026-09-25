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«Бобровского больше нет». Дементьев — о шансах «Флориды» на Кубок Стэнли

«Бобровского больше нет». Дементьев — о шансах «Флориды» на Кубок Стэнли
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Известный хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев высказался о шансах «Флориды Пантерз» на Кубок Стэнли без российского вратаря Сергея Бобровского, который перешёл в «Торонто Мэйпл Лифс».

– «Флорида» вновь стала главным претендентом на Кубок Стэнли?
– Посмотрим. Важный момент – вратарская линия, Бобровского больше нет.

– Вы поняли рокировку Маркстрём – Бобровский?
– Думаю, что встал вопрос возраста. А «Торонто», получив Бобровского, приобрёл информацию и опыт для выигрыша Кубка Стэнли. Это «листьям» и нужно было, — сказал Дементьев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Алексеем Дементьевым читайте на «Чемпионате»:
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Эксклюзив
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