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«Гениально». Дементьев — о работе менеджмента «Монреаля»

«Гениально». Дементьев — о работе менеджмента «Монреаля»
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Известный хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев высказался о селекционной и контрактной работе «Монреаль Канадиенс».

– «Монреаль» — самая перспективная команда НХЛ?
– Полностью согласен с вами, поздравляю менеджмент «Монреаля» с такой великолепно выполненной работой. Посмотрите на суммы контрактов – все в одном ранге находятся. Это даёт возможность качественно усиливать состав.

Подписание такого количества игроков на долгие контракты – гениально. Очень хочу, чтобы канадская команда наконец выиграла кубок, — сказал Дементьев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Алексеем Дементьевым читайте на «Чемпионате»:
«Кучеров незаслуженно находится в тени и достоин $ 20 млн». Превью сезона НХЛ с агентом
Эксклюзив
«Кучеров незаслуженно находится в тени и достоин $ 20 млн». Превью сезона НХЛ с агентом