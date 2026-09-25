«Гениально». Дементьев — о работе менеджмента «Монреаля»

Известный хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев высказался о селекционной и контрактной работе «Монреаль Канадиенс».

– «Монреаль» — самая перспективная команда НХЛ?

– Полностью согласен с вами, поздравляю менеджмент «Монреаля» с такой великолепно выполненной работой. Посмотрите на суммы контрактов – все в одном ранге находятся. Это даёт возможность качественно усиливать состав.

Подписание такого количества игроков на долгие контракты – гениально. Очень хочу, чтобы канадская команда наконец выиграла кубок, — сказал Дементьев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.