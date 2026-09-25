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Дементьев о Кучерове: если человек соберёт сборную мира в голове без него — это катастрофа

Дементьев о Кучерове: если человек соберёт сборную мира в голове без него — это катастрофа
Комментарии

Известный хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев высоко оценил игру российского нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова.

– Заслужил Кучеров следующий контракт на $ 20 млн?
– Сомнений нет. С огромным уважением отношусь к этому хоккеисту. Он незаслуженно находится в тени других.

– Макдэвида, Маккиннона и прочих?
– Да даже наших хоккеистов. Если человек соберёт сборную мира в голове и там не будет Кучерова, то это катастрофа, — сказал Дементьев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

Следующий сезон станет для Кучерова последним по восьмилетнему соглашению с кэпхитом $ 9,5 млн.

Полную версию эксклюзивного интервью с Алексеем Дементьевым читайте на «Чемпионате»:
«Кучеров незаслуженно находится в тени и достоин $ 20 млн». Превью сезона НХЛ с агентом
Эксклюзив
«Кучеров незаслуженно находится в тени и достоин $ 20 млн». Превью сезона НХЛ с агентом