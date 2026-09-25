15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Дементьев о посте генменеджера «Торонто»: то же самое, что стоять на помосте с гильотиной

Дементьев о посте генменеджера «Торонто»: то же самое, что стоять на помосте с гильотиной
Комментарии

Известный хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев высказался о работе Джона Чайки на посту генерального менеджера «Торонто Мэйпл Лифс».

– Как смотрите на изменения в «Торонто»? Чайка – генеральный менеджер, Хиллер – главный тренер.
– Мой опыт общения с Чайкой достаточно позитивный. Он является человеком лёгких взглядов при обсуждении игроков.

– Что значит «лёгких»?
– С ним легко разговаривать, он не сноб. Как у некоторых руководителей, убеждённость «я всё знаю сам» у него отсутствует. Пост генерального менеджера в «Торонто» — то же самое, что стоять двумя ногами на помосте с гильотиной. «Торонто» заслуживает большего результата при неплохой работе скаутской службы, хочу пожелать им удачи, — сказал Дементьев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Алексеем Дементьевым читайте на «Чемпионате»:
«Кучеров незаслуженно находится в тени и достоин $ 20 млн». Превью сезона НХЛ с агентом
Эксклюзив
«Кучеров незаслуженно находится в тени и достоин $ 20 млн». Превью сезона НХЛ с агентом