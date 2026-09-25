Дементьев о посте генменеджера «Торонто»: то же самое, что стоять на помосте с гильотиной

Известный хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев высказался о работе Джона Чайки на посту генерального менеджера «Торонто Мэйпл Лифс».

– Как смотрите на изменения в «Торонто»? Чайка – генеральный менеджер, Хиллер – главный тренер.

– Мой опыт общения с Чайкой достаточно позитивный. Он является человеком лёгких взглядов при обсуждении игроков.

– Что значит «лёгких»?

– С ним легко разговаривать, он не сноб. Как у некоторых руководителей, убеждённость «я всё знаю сам» у него отсутствует. Пост генерального менеджера в «Торонто» — то же самое, что стоять двумя ногами на помосте с гильотиной. «Торонто» заслуживает большего результата при неплохой работе скаутской службы, хочу пожелать им удачи, — сказал Дементьев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.