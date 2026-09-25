Дементьев — о Мэттьюсе: если Маккенна оправдает ожидания, его обменяют

Известный хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев высказался о возможном будущем Остона Мэттьюса в «Торонто Мэйпл Лифс».

– Что думаете насчёт Остона Мэттьюса, который напрямую запрос об обмене не делал, но слухи, что он хочет покинуть «Торонто», ходили?

– Скажу так: если Гэвин Маккенна начнёт играть так, как от него ожидают, то Мэттьюс будет тем, кого команда поменяет в ближайшем сезоне.

– Смелый прогноз.

– Исходя из логики, его подписанного контракта, заявлений о том, что он хочет, я бы, будучи генменеджером, представлял себе, что на него будет спрос в командах, которые номинально претендуют на Кубок Стэнли. Он с удовольствием туда поедет. Так можно конвертировать актив в большую перспективу для организации в течение двух лет, — сказал Дементьев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.