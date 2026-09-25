«Нам всем нужно помочь ему». Дементьев — о цели Овечкина на сезон НХЛ

Известный хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев высказался о предстоящем сезоне российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

– Почему Овечкин принял решение подписать ещё один контракт?

– Буду прост: Александр выиграл всё, кроме Олимпиады. Единственная цель, которая стоит на данный момент, — побить рекорд, чтобы на первой строчке было имя россиянина Александра Овечкина. Нам всем нужно собраться силами, чарами, флюидами, помочь ему добиться этого результата, — сказал Дементьев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

Минувшим летом россиянин подписал однолетнее соглашение со «столичными». Александр возглавляет список лучших снайперов регулярных чемпионатов НХЛ — на его счету 929 заброшенных шайб. С учётом плей-офф на его счету 1006 голов. Единственный на данный момент Кубок Стэнли Овечкин завоевал с клубом в 2018 году.