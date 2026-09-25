«Какой у него рост?» Дементьев — о шансах Канцерова стать звездой НХЛ

Известный хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев оценил шансы нападающего «Чикаго Блэкхоукс» Романа Канцерова стать звездой НХЛ.

– Видите задатки будущей звезды НХЛ у Канцерова?

– Какой у него рост (176 см. – Прим. «Чемпионата»)? С такими ростовесовыми показателями ему нужно быть супер-пупер игроком, чтобы стать стабильным игроком НХЛ. Можно что угодно говорить о том, что «Чикаго» находится в перестройке, но справедливости ради нельзя игнорировать физическую мощь. Как он будет вести борьбу против двухметрового защитника? У того и руки длиннее, и клюшка. Пожелаем удачи, но об этом всё нельзя забывать, — сказал Дементьев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.