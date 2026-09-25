Дементьев — о Лавиолетте в «Лос-Анджелесе»: интересно, как под давлением выживет Панарин

Известный хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев поделился ожиданиями от работы Питера Лавиолетта на посту главного тренера «Лос-Анджелес Кингз».

– Лавиолетт в «Лос-Анджелесе» — попытка чего-то добиться здесь и сейчас. Особенно учитывая возраст команды.

– Всё сошлось и срослось в одно целое. На спорных ситуациях и конфликтах команда может показать результат. Интересно, как под этим давлением выживет Панарин. Наверное, скажет, что не говорит по-английски, — сказал Дементьев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

Ранее Лавиолетт возглавлял ряд клубов НХЛ, а также сборную США. Предыдущим местом работы специалиста был «Нью-Йорк Рейнджерс».