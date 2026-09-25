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Дементьев — о Лавиолетте в «Лос-Анджелесе»: интересно, как под давлением выживет Панарин

Дементьев — о Лавиолетте в «Лос-Анджелесе»: интересно, как под давлением выживет Панарин
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Известный хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев поделился ожиданиями от работы Питера Лавиолетта на посту главного тренера «Лос-Анджелес Кингз».

– Лавиолетт в «Лос-Анджелесе» — попытка чего-то добиться здесь и сейчас. Особенно учитывая возраст команды.
– Всё сошлось и срослось в одно целое. На спорных ситуациях и конфликтах команда может показать результат. Интересно, как под этим давлением выживет Панарин. Наверное, скажет, что не говорит по-английски, — сказал Дементьев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

Ранее Лавиолетт возглавлял ряд клубов НХЛ, а также сборную США. Предыдущим местом работы специалиста был «Нью-Йорк Рейнджерс».

Полную версию эксклюзивного интервью с Алексеем Дементьевым читайте на «Чемпионате»:
«Кучеров незаслуженно находится в тени и достоин $ 20 млн». Превью сезона НХЛ с агентом
Эксклюзив
«Кучеров незаслуженно находится в тени и достоин $ 20 млн». Превью сезона НХЛ с агентом
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