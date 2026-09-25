«Честь и хвала руководству «Динамо». Лидер бело-голубых — о ситуации с одноклубником

Нападающий московского «Динамо» Дилан Сикьюра рассказал о ситуации форварда Джордана Уила, который улетал в Канаду на роды жены.

— Вчера стало известно, что у Джордана Уила родился второй сын…

— Мы очень счастливы. Очевидно, нам его не хватает здесь, но такова жизнь: рождение ребёнка важнее хоккея. Думаю, все это понимаем, руководство тоже понимает, так что честь и хвала за то, что дали ему время поехать домой. Легионерам непросто находиться вдали от новорождённых, наших семей, рады, что у него появилось время съездить домой. Нашей команде в долгосрочной перспективе это пойдёт на пользу, потому что теперь мы знаем, что можем побеждать без одного из лучших центрфорвардов лиги. Когда же он вернётся, мы станем ещё сильнее, – сказал Сикьюра в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Тамарой Харинской.