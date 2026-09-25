Вратарь «Авангарда» Просветов высказался о победе над «Спартаком» в день, когда стал отцом

Вратарь «Авангарда» Иван Просветов рассказал о травме голкипера омского клуба Никиты Серебрякова и высказался о победной встрече со «Спартаком» (2:1 ОТ) в день, когда стал отцом.

«Никогда не видел такого, чтобы со старта сезона было минус 10 игроков основного состава, но были ситуации в «Аризоне», когда топовые игроки были на трибунах. Травмы — часть хоккея. Здорово, что в Омске развиты команды в МХЛ, в ВХЛ, поэтому не скажу, что в раздевалке есть стресс из-за травм.

Что касается эпизода с травмой Серебрякова, то Никита пошёл выбивать шайбу. В таких эпизодах можно получить травму. Не думаю, что игрок «Торпедо» травмировал его специально. Но Никита — очень важная часть нашей команды, ждём его в составе, скорейшего ему выздоровления. Было бы здорово, если бы ему удалось избежать этой травмы, но Никита зато спас команду от гола.

Наверное, сегодня самый колоритный день в моей карьере, у меня были, конечно, сумбурные дни, но не такие. Начну с того, что я прилетел в Омск, поступил звонок, сказали, что у Серебрякова травма, придётся вернуться. Как вратарь я не могу подвести команду, мы в такой ситуации находимся, много травм у топовых игроков. Грубо говоря, мы играем без первой бригады большинства. Да, пришлось из-за работы, так сказать, пропустить роды жены. Улетел сегодня в шесть утра из Омска, поспал пять часов, утренняя раскатка, поспал в отеле после этого. Мне позвонили из Омска, сказали, что всё — Тимофей родился», — цитирует Просветова «РИА Новости Спорт».