Нападающий «Динамо» оценил свой спасительный гол на последней минуте основного времени

Нападающий московского «Динамо» Максим Летунов высказался о своей шайбе на последней минуте третьего периода игры с минскими одноклубниками, после чего встреча перешла в овертайм, где хозяева победили со счётом 4:3.

— Максим, такой эмоциональный матч вышел, многое не получалось, но боролись до конца и были вознаграждены. Как вообще удалось организовать этот спасительный гол? Сразу ли понял, что это ты забил? С трибун было сложно понять, от кого она реально туда заскочила.

— Оп