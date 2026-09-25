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Нападающий «Динамо» оценил свой спасительный гол на последней минуте основного времени

Нападающий «Динамо» оценил свой спасительный гол на последней минуте основного времени
Комментарии

Нападающий московского «Динамо» Максим Летунов высказался о своей шайбе на последней минуте третьего периода игры с минскими одноклубниками, после чего встреча перешла в овертайм, где хозяева победили со счётом 4:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 сентября 2026, четверг. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 3
ОТ
Динамо Мн
Минск
1:0 Шараканов (Летунов, Меркли) – 01:23 (5x5)     1:1 Смит (Обе-Кюбель, Тирни) – 17:07 (5x4)     1:2 Галиев (Гарднер, Лайл) – 18:34 (5x5)     2:2 Пыленков (Сикьюра, Меркли) – 34:46 (5x5)     2:3 Алистров (Тирни, Галиев) – 44:52 (5x4)     3:3 Летунов (Шафигуллин, Мартынов) – 59:19 (5x5)     4:3 Шафигуллин (Шэн, Профака) – 64:18 (3x3)    

— Максим, такой эмоциональный матч вышел, многое не получалось, но боролись до конца и были вознаграждены. Как вообще удалось организовать этот спасительный гол? Сразу ли понял, что это ты забил? С трибун было сложно понять, от кого она реально туда заскочила.
— Оп