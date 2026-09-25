Летунов — о своей статистике в сентябре: тяжело не обращать внимания на такое

Нападающий московского «Динамо» Максим Летунов, пополнивший состав бело-голубых в межсезонье, прокомментировал свою статистику на старте сезона. До матча с минским «Динамо» (4:3 ОТ) в активе хоккеиста не было очков за новую команду, но во встрече с белорусским коллективом Максим набрал сразу 2 (1+1) очка.

— Если говорить объективно, для тебя был сложный сентябрь. Насколько сложно проходит эта адаптация в новом коллективе? Потому что от тебя большие ожидания, у тебя наверняка большие ожидания. Эта статистика на тебя как-то давила перед сегодняшним днём или ты старался её не замечать? Потому что моменты же были почти в каждой игре, но не шла шайба.

— Тяжело не обращать внимания на такое, когда что-то не получается. Поэтому, естественно, немножко сидит в голове, но сезон длинный, поэтому хорошо, что сегодня получилась игра, мы вырвали победу. Для себя лично получилось забить и отдать, так что где-то стало легче. Поэтому будем дальше работать и побеждать, – сказал Летунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.