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Форвард «Динамо» рассказал, какие советы он даёт защитнику команды, играющему в нападении

Форвард «Динамо» рассказал, какие советы он даёт защитнику команды, играющему в нападении
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Нападающий московского «Динамо» Максим Летунов оценил игру в одной тройке нападения с защитником бело-голубых Магомедом Шаракановым во встрече с минскими одноклубниками (4:3 ОТ).

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 сентября 2026, четверг. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 3
ОТ
Динамо Мн
Минск
1:0 Шараканов (Летунов, Меркли) – 01:23 (5x5)     1:1 Смит (Обе-Кюбель, Тирни) – 17:07 (5x4)     1:2 Галиев (Гарднер, Лайл) – 18:34 (5x5)     2:2 Пыленков (Сикьюра, Меркли) – 34:46 (5x5)     2:3 Алистров (Тирни, Галиев) – 44:52 (5x4)     3:3 Летунов (Шафигуллин, Мартынов) – 59:19 (5x5)     4:3 Шафигуллин (Шэн, Профака) – 64:18 (3x3)    

— Из-за потерь в составе Магомед Шараканов, молодой защитник, сейчас играет на краю вашей тройки нападения. Вы для него организовали прекрасный момент ещё с «Барысом», тогда он не забил, сегодня забил. Какие советы, может быть, даёте Магомеду? Как ему действовать на льду? Потому что это нетипичная ситуация, которую редко можно увидеть в профессиональном хоккее.
— Очень техничный игрок. Поэтому может играть как в нападении, так и в защите. Просто подсказываю ему, чтобы всегда был готов в любой момент, шайба может прийти, отскочить. Сегодня это получилось, будем дальше [продолжать работать].

— Нет сейчас в команде трёх ключевых игроков бригады большинства. Приходится эти бригады, по сути, заново с листа наигрывать, и пока не идёт большинство. Может быть, самый неудачный сейчас компонент в игре «Динамо». Насколько сложно перестраивать столь важный компонент прямо по ходу сезона с листа?
— Естественно, это то же самое, как и игра «пять на пять». Тут очень нужна сыгранность хоккеистов, понимание друг друга, тайминга, поэтому тяжело. Но стараемся находить моменты, может быть, не какие-то красивые комбинации, стараемся больше говорить об этом вот, всё равно нужно выходить и забивать, – сказал Летунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.

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