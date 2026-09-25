Форвард «Динамо» рассказал, какие советы он даёт защитнику команды, играющему в нападении

Нападающий московского «Динамо» Максим Летунов оценил игру в одной тройке нападения с защитником бело-голубых Магомедом Шаракановым во встрече с минскими одноклубниками (4:3 ОТ).

— Из-за потерь в составе Магомед Шараканов, молодой защитник, сейчас играет на краю вашей тройки нападения. Вы для него организовали прекрасный момент ещё с «Барысом», тогда он не забил, сегодня забил. Какие советы, может быть, даёте Магомеду? Как ему действовать на льду? Потому что это нетипичная ситуация, которую редко можно увидеть в профессиональном хоккее.

— Очень техничный игрок. Поэтому может играть как в нападении, так и в защите. Просто подсказываю ему, чтобы всегда был готов в любой момент, шайба может прийти, отскочить. Сегодня это получилось, будем дальше [продолжать работать].

— Нет сейчас в команде трёх ключевых игроков бригады большинства. Приходится эти бригады, по сути, заново с листа наигрывать, и пока не идёт большинство. Может быть, самый неудачный сейчас компонент в игре «Динамо». Насколько сложно перестраивать столь важный компонент прямо по ходу сезона с листа?

— Естественно, это то же самое, как и игра «пять на пять». Тут очень нужна сыгранность хоккеистов, понимание друг друга, тайминга, поэтому тяжело. Но стараемся находить моменты, может быть, не какие-то красивые комбинации, стараемся больше говорить об этом вот, всё равно нужно выходить и забивать, – сказал Летунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.