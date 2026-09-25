Серебряков рассказал, из-за чего получил травму в матче КХЛ с «Торпедо»

Голкипер «Авангарда» Никита Серебряков рассказал, в каком моменте получил травму во встрече с «Торпедо» (1:5). Серебряков получил травму после того, как форвард нижегородцев Майк Веккионе в попытке перепрыгнуть голкипера задел его голову.

«Сейчас чувствую себя получше. Тогда в том моменте с «Торпедо» я сыграл на адреналине, после матча немного накатило.

Поднял голову в эпизоде? А как мне не поднимать голову? А если бы там добивание было, так как там другие игроки находились. Я видел, что на заднем плане были другие хоккеисты, поэтому продолжал играть. Шайба отскочила на защитника, который мог бросать в пустые ворота, поэтому я просто доиграл эпизод. Я не думал в тот момент, поднимать или не поднимать голову, уходить или не уходить от столкновения. Когда удар случился, я был в соз