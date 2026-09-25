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Серебряков рассказал, из-за чего получил травму в матче КХЛ с «Торпедо»

Серебряков рассказал, из-за чего получил травму в матче КХЛ с «Торпедо»
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Голкипер «Авангарда» Никита Серебряков рассказал, в каком моменте получил травму во встрече с «Торпедо» (1:5). Серебряков получил травму после того, как форвард нижегородцев Майк Веккионе в попытке перепрыгнуть голкипера задел его голову.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 сентября 2026, вторник. 19:30 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
5 : 1
Авангард
Омск
1:0 Сероух (Конюшков, Ткачёв) – 11:43 (5x4)     1:1 Ливо – 20:26 (5x5)     2:1 Виноградов (Камалов, Ткачёв) – 27:30 (5x5)     3:1 Гончарук (Нарделла, Дыбленко) – 29:13 (5x5)     4:1 Конюшков (Ткачёв, Виноградов) – 48:22 (5x4)     5:1 Красковский (Гераськин) – 59:24 (en)    

«Сейчас чувствую себя получше. Тогда в том моменте с «Торпедо» я сыграл на адреналине, после матча немного накатило.

Поднял голову в эпизоде? А как мне не поднимать голову? А если бы там добивание было, так как там другие игроки находились. Я видел, что на заднем плане были другие хоккеисты, поэтому продолжал играть. Шайба отскочила на защитника, который мог бросать в пустые ворота, поэтому я просто доиграл эпизод. Я не думал в тот момент, поднимать или не поднимать голову, уходить или не уходить от столкновения. Когда удар случился, я был в соз