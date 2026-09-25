«Никонов поступает не по-мужски». Форвард Ковгореня — о стычке с игроком «Динамо»

Белорусский нападающий минского «Динамо» Тимофей Ковгореня прокомментировал стычку с игроком московского «Динамо» Андреем Никоновым.

«Драки не получилось, вышла небольшая стычка. Эмоции немного захлестнули. Мы, конечно, помним про ту ситуацию с Мелошем. Ещё раз пожелаю здоровья нашему игроку. Никонов поступает не по-мужски, если хочешь подраться, то скинь перчатки и подерись, но чересчур грязным не назову. Грязных игроков наши судьи обычно сразу пресекают. Он молодой игрок, который пытается залезть под кожу и сделать максимум, чтобы играть в стартовом составе», — приводит слова Ковгорени «Советский спорт».