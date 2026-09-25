Похороны отца Андрея Кузьменко предварительно пройдут в Химках 28 сентября

Похороны тренера Александра Кузьменко, отца игрока «Питтсбург Пингвинз» Андрея Кузьменко, предварительно пройдут в Химках 28 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный хоккейный центр, где работал Александр Кузьменко.

«По предварительной информации, его привезут в Москву в воскресенье, прощание и похороны состоятся в понедельник в Химках», — сообщил собеседник агентства.

Александр Кузьменко погиб после нападения медведя во время рыбалки в Туве. Тренера с тяжёлыми ранами лица доставили в местную больницу, где он скончался. Вчера, 24 сентября, «Питтсбург» сообщил, что Андрей Кузьменко из-за трагедии вернётся в Россию.