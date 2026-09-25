Экс-форвард «Вашингтона» Обе-Кюбель назвал запоминающийся момент, связанный с Овечкиным

Бывший форвард «Вашингтон Кэпиталз», а ныне игрок минского «Динамо» Николя Обе-Кюбель рассказал о запоминающимся моменте, связанном с российским форвардом Александром Овечкиным.

«Для меня самый запоминающийся момент был, когда он побил рекорд Горди Хоу. Потому что очень классно было быть частью этого момента, разделить его с Александром. Я надеюсь, что все рекорды, которые ещё впереди, он побьёт.

Это легенда, я очень хочу, чтобы он как можно дольше оставался в лиге. Потому что действительно важно, чтобы в ней задерживались такие хоккеисты, как он», — приводит слова Обе-Кюбеля ТАСС.

Ранее главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери допустил участие Александра Овечкина в предсезонных матчах.