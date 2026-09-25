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Матч «Снежные Барсы» — «Сибирские Снайперы» перенесён из-за траура в Казахстане

Матч «Снежные Барсы» — «Сибирские Снайперы» перенесён из-за траура в Казахстане
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Молодёжная хоккейная лига перенесла матч «Снежные Барсы» – «Сибирские Снайперы» из-за общенационального траура в Казахстане.

«В связи с объявлением 25 сентября 2026 года в Республике Казахстан общенационального траура лига приняла решение о переносе матча №96 OLIMPBET чемпионата МХЛ «Снежные Барсы» − «Сибирские Снайперы» с 25 на 26 сентября 2026 года. Начало встречи – в 17:00 по местному времени (15:00 мск)», — сказано в сообщении МХЛ.

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
26 сентября 2026, суббота. 15:00 МСК
Снежные Барсы
Астана
Перенесён
Сибирские Снайперы
Новосибирская область

24 сентября в Минобороны Казахстана сообщили, что во время учений в Мангистауской области в море унесло военных. По уточнённым данным, в акватории оказались 17 человек, из которых 14 погибли, трое спасены. Поисковая операция завершена. По факту случившегося открыто уголовное дело о халатности и нарушении правил кораблевождения.