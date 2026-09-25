КХЛ перенесла домашний матч «Барыса» из-за общенационального траура в Казахстане

Континентальная хоккейная лига перенесла домашний матч «Барыса» из-за общенационального траура в Казахстане, сообщает пресс-служба КХЛ.

«В связи с объявлением 25 сентября 2026 года в Республике Казахстан днём общенационального траура и с учетом договорённости между клубами департамент проведения соревнований КХЛ принял решение о переносе матча №87 «Барыс» – «Нефтехимик» с 25 на 26 сентября 2026 года в 13:00 по местному времени (11:00 мск)», — сказано в сообщении КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 26 сентября 2026, суббота. 11:00 МСК Барыс Астана Не начался Нефтехимик Нижнекамск Кто победит в основное время? П1 X П2

24 сентября в Минобороны Казахстана сообщили, что во время учений в Мангистауской области в море унесло военных. По уточнённым данным, в акватории оказались 17 человек, из которых 14 погибли, трое спасены. Поисковая операция завершена. По факту случившегося открыто уголовное дело о халатности и нарушении правил кораблевождения.