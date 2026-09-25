15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

КХЛ перенесла домашний матч «Барыса» из-за общенационального траура в Казахстане

КХЛ перенесла домашний матч «Барыса» из-за общенационального траура в Казахстане
Комментарии

Континентальная хоккейная лига перенесла домашний матч «Барыса» из-за общенационального траура в Казахстане, сообщает пресс-служба КХЛ.

«В связи с объявлением 25 сентября 2026 года в Республике Казахстан днём общенационального траура и с учетом договорённости между клубами департамент проведения соревнований КХЛ принял решение о переносе матча №87 «Барыс» – «Нефтехимик» с 25 на 26 сентября 2026 года в 13:00 по местному времени (11:00 мск)», — сказано в сообщении КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 сентября 2026, суббота. 11:00 МСК
Барыс
Астана
Не начался
Нефтехимик
Нижнекамск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

24 сентября в Минобороны Казахстана сообщили, что во время учений в Мангистауской области в море унесло военных. По уточнённым данным, в акватории оказались 17 человек, из которых 14 погибли, трое спасены. Поисковая операция завершена. По факту случившегося открыто уголовное дело о халатности и нарушении правил кораблевождения.

Материалы по теме