«Амур» дома одержал волевую победу над лидером КХЛ «Локомотивом»

Сегодня, 25 сентября, в Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором «Амур» принимал ярославский «Локомотив». Победу во встрече со счётом 3:1 одержали хозяева льда.

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У «Локомотива» шайбу забросил Илья Николаев. В составе «Амура» шайбы забросили Данил Юртайкин, Кирилл Пилипенко, Кирилл Ураков.

В следующей игре «Амур» встретится с «Нефтехимиком» дома 29 сентября. «Локомотив» 27 сентября сыграет