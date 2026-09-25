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Амур — Локомотив, результат матча 25 сентября 2026, счет 3:1, регулярный чемпионат КХЛ 2026/2027

«Амур» дома одержал волевую победу над лидером КХЛ «Локомотивом»
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Сегодня, 25 сентября, в Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором «Амур» принимал ярославский «Локомотив». Победу во встрече со счётом 3:1 одержали хозяева льда.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 сентября 2026, пятница. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
3 : 1
Локомотив
Ярославль
0:1 Николаев (Романцев) – 11:10 (4x5)     1:1 Юртайкин (Ли, Мачулин) – 45:23 (5x5)     2:1 Пилипенко (Воронков, Соловьёв) – 50:31 (5x5)     3:1 Ураков (Храпов, Мачулин) – 55:30 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

У «Локомотива» шайбу забросил Илья Николаев. В составе «Амура» шайбы забросили Данил Юртайкин, Кирилл Пилипенко, Кирилл Ураков.

В следующей игре «Амур» встретится с «Нефтехимиком» дома 29 сентября. «Локомотив» 27 сентября сыграет