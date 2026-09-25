15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Время начала матча «Адмирал» — «Нефтехимик» может быть перенесено

Время начала матча «Адмирал» — «Нефтехимик» может быть перенесено
Комментарии

Начало игры регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги между «Адмиралом» и «Нефтехимиком» во Владивостоке 27 сентября, скорее всего, будет перенесено на несколько часов позднее. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 сентября 2026, воскресенье. 12:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Не начался
Нефтехимик
Нижнекамск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Изначально игра должна начаться в 17:00 по местному времени. «Нефтехимик» обратился в КХЛ с просьбой перенести время матча на несколько часов для отдыха команды в связи с тем, что команде в субботу предстоит сыграть против «Барыса» в Астане, а затем осуществить перелёт во Владивосток», — рассказал собеседник агентства.

Напомним, ранее игру «Барыс» — «Нефтехимик» перенесли с пятницы на субботу в связи с государственным трауром в Казахстане.

Материалы по теме
Официал