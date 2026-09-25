Время начала матча «Адмирал» — «Нефтехимик» может быть перенесено

Начало игры регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги между «Адмиралом» и «Нефтехимиком» во Владивостоке 27 сентября, скорее всего, будет перенесено на несколько часов позднее. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 27 сентября 2026, воскресенье. 12:00 МСК Адмирал Владивосток Не начался Нефтехимик Нижнекамск Кто победит в основное время? П1 X П2

«Изначально игра должна начаться в 17:00 по местному времени. «Нефтехимик» обратился в КХЛ с просьбой перенести время матча на несколько часов для отдыха команды в связи с тем, что команде в субботу предстоит сыграть против «Барыса» в Астане, а затем осуществить перелёт во Владивосток», — рассказал собеседник агентства.

Напомним, ранее игру «Барыс» — «Нефтехимик» перенесли с пятницы на субботу в связи с государственным трауром в Казахстане.