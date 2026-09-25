Зарипов уверен, что Овечкин побьёт рекорд НХЛ по голам с учётом плей-офф

Трёхкратный чемпион мира, пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов поделился ожиданиями от игры российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в новом сезоне НХЛ.

«Саша — большой профессионал. Мы всегда ждём от него больших побед, голов и рекордов, к чему уже привыкли. Никто, наверное, не сомневается, что он подготовит себя к сезону и, несмотря на возраст, покажет свою лучшую игру, как и в прошлом году.

Рекорд Уэйна Гретцки по числу голов в истории НХЛ с учётом плей-офф он побьёт, я в этом уверен», — приводит слова Зарипова «Интерфакс».

Ранее бывший форвард «Вашингтон Кэпиталз», а ныне игрок минского «Динамо» Николя Обе-Кюбель рассказал о запоминающимся моменте, связанном с российским форвардом Александром Овечкиным.