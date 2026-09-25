15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Спронг высказался о взаимоотношениях с главным тренером «Автомобилиста» Кудашовым

Спронг высказался о взаимоотношениях с главным тренером «Автомобилиста» Кудашовым
Комментарии

Нападающий «Автомобилиста» Даниэль Спронг рассказал о взаимоотношениях с главным тренером уральского клуба Алексеем Кудашовым.

«У нас всё хорошо. Думаю, ни у него, ни у меня нет претензий друг к другу. Мы оба сосредоточены на интересах команды. С прежним тренером у меня были очень хорошие отношения. Он понимал мой стиль, мы отлично сработались — думаю, это было видно и по моей результативности. Сейчас у нас другая команда и другая система. Поэтому всем — и тем, кто играл здесь в прошлом сезоне, и новичкам — нужно прийти к общему пониманию. На это потребуется время, но мы движемся в правильном направлении», — приводит слова Спронга «Советский спорт».

Материалы по теме
«Странно всё немного происходит». Кудашов — о поражениях «Автомобилиста»
Комментарии