Спронг высказался о взаимоотношениях с главным тренером «Автомобилиста» Кудашовым

Нападающий «Автомобилиста» Даниэль Спронг рассказал о взаимоотношениях с главным тренером уральского клуба Алексеем Кудашовым.

«У нас всё хорошо. Думаю, ни у него, ни у меня нет претензий друг к другу. Мы оба сосредоточены на интересах команды. С прежним тренером у меня были очень хорошие отношения. Он понимал мой стиль, мы отлично сработались — думаю, это было видно и по моей результативности. Сейчас у нас другая команда и другая система. Поэтому всем — и тем, кто играл здесь в прошлом сезоне, и новичкам — нужно прийти к общему пониманию. На это потребуется время, но мы движемся в правильном направлении», — приводит слова Спронга «Советский спорт».