Дмитрий Квартальнов рассказал о гостевом поражении «Локомотива» от «Амура»

Главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов прокомментировал гостевое поражение от «Амура» (1:3).

«Контролировали игру два периода, но нужно играть до конца. Любая мелочь, любая потеря переворачивает матч. Пропустили гол, дали хозяевам воздуха, но пропустили ещё в концовке. Диагональ прошла, они её завершили. Был наплыв с нашей стороны, но пропустили ещё. К сожалению, проиграли третий период. Надо исправляться», — приводит слова Квартальнова сайт КХЛ.

В следующей игре «Амур» встретится с «Нефтехимиком» дома 29 сентября. «Локомотив» 27 сентября сыграет в гостях с «Сибирью». Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года.