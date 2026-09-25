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Дмитрий Квартальнов рассказал о гостевом поражении «Локомотива» от «Амура»

Дмитрий Квартальнов рассказал о гостевом поражении «Локомотива» от «Амура»
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Главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов прокомментировал гостевое поражение от «Амура» (1:3).

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 сентября 2026, пятница. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
3 : 1
Локомотив
Ярославль
0:1 Николаев (Романцев) – 11:10 (4x5)     1:1 Юртайкин (Ли, Мачулин) – 45:23 (5x5)     2:1 Пилипенко (Воронков, Соловьёв) – 50:31 (5x5)     3:1 Ураков (Храпов, Мачулин) – 55:30 (5x5)    

«Контролировали игру два периода, но нужно играть до конца. Любая мелочь, любая потеря переворачивает матч. Пропустили гол, дали хозяевам воздуха, но пропустили ещё в концовке. Диагональ прошла, они её завершили. Был наплыв с нашей стороны, но пропустили ещё. К сожалению, проиграли третий период. Надо исправляться», — приводит слова Квартальнова сайт КХЛ.

В следующей игре «Амур» встретится с «Нефтехимиком» дома 29 сентября. «Локомотив» 27 сентября сыграет в гостях с «Сибирью». Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года.

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