Главный тренер «Амура» Андриевский оценил победу в игре с «Локомотивом»

Главный тренер «Амура» Александр Андриевский прокомментировал победу над «Локомотивом» (3:1).

«Хорошая игра получилась. Хорошо начали, но потом пропустили гол – ошибки бывают у всех. В первом периоде дали жизнь сопернику, он владел инициативой в конце отрезка. Во втором периоде нахватали удалений, было тяжело. Много ловили на себя, Макс [Дорожко] подтащил. В третьем периоде хорошо сработали, хорошо сыграли, отдали все силы.

Звено Абрамова? Вы правильно заметили, что в звене два ярких снайпера, которые любят забивать. Мы их соединили, чтобы было больше креатива в атаке и голов. Точно не скажу, будет ли играть Абрамов дальше в центре. Нужно подумать.

Вторые периоды? Игра на игру не приходится. У нас было три удаления. Хорошо, что мы не проиграли этот период, оставили шансы для победы. У нас было 20 минут, чтобы спасти игру. Разные матчи, разные соперники, тяжело что-то говорить про вторые периоды. Под каждого соперника выбирается определённая тактика.

Ротация? Кому-то нужно отдохнуть, где-то баланс поддержать, кто-то засиделся в ротации. Это вынужденная мера», — цитирует Андриевского сайт КХЛ.