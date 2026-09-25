15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Амура» Андриевский оценил победу в игре с «Локомотивом»

Главный тренер «Амура» Андриевский оценил победу в игре с «Локомотивом»
Комментарии

Главный тренер «Амура» Александр Андриевский прокомментировал победу над «Локомотивом» (3:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 сентября 2026, пятница. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
3 : 1
Локомотив
Ярославль
0:1 Николаев (Романцев) – 11:10 (4x5)     1:1 Юртайкин (Ли, Мачулин) – 45:23 (5x5)     2:1 Пилипенко (Воронков, Соловьёв) – 50:31 (5x5)     3:1 Ураков (Храпов, Мачулин) – 55:30 (5x5)    

«Хорошая игра получилась. Хорошо начали, но потом пропустили гол – ошибки бывают у всех. В первом периоде дали жизнь сопернику, он владел инициативой в конце отрезка. Во втором периоде нахватали удалений, было тяжело. Много ловили на себя, Макс [Дорожко] подтащил. В третьем периоде хорошо сработали, хорошо сыграли, отдали все силы.

Звено Абрамова? Вы правильно заметили, что в звене два ярких снайпера, которые любят забивать. Мы их соединили, чтобы было больше креатива в атаке и голов. Точно не скажу, будет ли играть Абрамов дальше в центре. Нужно подумать.

Вторые периоды? Игра на игру не приходится. У нас было три удаления. Хорошо, что мы не проиграли этот период, оставили шансы для победы. У нас было 20 минут, чтобы спасти игру. Разные матчи, разные соперники, тяжело что-то говорить про вторые периоды. Под каждого соперника выбирается определённая тактика.

Ротация? Кому-то нужно отдохнуть, где-то баланс поддержать, кто-то засиделся в ротации. Это вынужденная мера», — цитирует Андриевского сайт КХЛ.

Материалы по теме
Видео
«Амур» дома одержал волевую победу над лидером КХЛ «Локомотивом»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android