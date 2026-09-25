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Перенесено время начала матча «Адмирал» — «Нефтехимик»

Перенесено время начала матча «Адмирал» — «Нефтехимик»
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Пресс-служба «Адмирала» сообщила о переносе времени начала игры регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги с «Нефтехимиком».

«Матч «Адмирал» — «Нефтехимик», который пройдёт в это воскресенье, стартует позже. Начало в 19:00 (12:00 мск) вместо 17:00. Причина переноса — смещение графика прилёта нижнекамцев во Владивосток», — сказано в сообщении «Адмирала».

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 сентября 2026, воскресенье. 12:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Не начался
Нефтехимик
Нижнекамск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Адмирал» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе шесть очков. «Нефтехимик» с 11 очками располагается на третьей строчке в таблице Востока.

Напомним, ранее игру «Барыс» — «Нефтехимик» перенесли с пятницы на субботу в связи с государственным трауром в Казахстане.

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