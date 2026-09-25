Райли Савчук: слышал, что Тольятти — не самый привлекательный город, я так не считаю

Нападающий «Лады» Райли Савчук ответил на вопрос о своей жизни в России. 27-летний канадец проводит второй сезон в Фонбет КХЛ.

– Как тебе живётся в России? Уже успел освоиться в Тольятти? Как тебе город?

– Всё невероятно здорово! Мне действительно очень нравится жить в России. Когда я только собирался приехать сюда, слышал, что Тольятти – не самый привлекательный город для хоккеиста. Но, честно говоря, я так не считаю. Город оказался намного лучше, чем я ожидал. Мне доводилось играть и в менее комфортных городах. Так что сейчас я счастлив здесь.

– Ты сказал, что раньше играл в менее комфортных городах. Например, где?

– Я бы не сказал, что они были хуже. Просто это были небольшие города, где не так много возможностей для досуга. Например, когда я играл в Финляндии, жил в небольшом городе. Он был вполне хорошим, с прекрасной природой, и мне нравилось там находиться. Но ресторанов и других мест, куда можно сходить в свободное время, было не так много.

Мне нравится путешествовать и знакомиться с разными городами во время выездов. Через два дня ко мне должна приехать жена, так что буду очень рад снова её увидеть. В прошлом году ей тоже понравилось здесь, – приводит слова Савчука «Сила спорта».