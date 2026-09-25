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Матвей Мичков — в числе игроков на прорывной сезон НХЛ по версии ESPN

Матвей Мичков — в числе игроков на прорывной сезон НХЛ по версии ESPN
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ESPN составил список игроков Национальной хоккейной лиги, для которых предстоящий регулярный чемпионат может стать прорывным. В число таких хоккеистов вошёл российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков.

Также в список попали Мэттью Вуд («Нэшвилл Предаторз»), Гейб Перро («Нью-Йорк Рейнджерс»), Майкл Миса («Сан-Хосе Шаркс»), Люк Евангелиста («Нью-Джерси Дэвилз») и Джимми Снаггеруд («Сент-Луис Блюз»).

В число хоккеистов, от которых ожидают регресса, вошли Энтони Манта («Нью-Джерси»), Павел Заха («Бостон Брюинз»), Даррен Рэддиш («Торонто Мэйпл Лифс»), Ник Шмальц («Юта Маммот») и Уайатт Джонстон («Даллас Старз»).

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