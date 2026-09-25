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Вратарь «Баффало» Лайон травмировал плечо в матче с «Детройтом»

Вратарь «Баффало» Лайон травмировал плечо в матче с «Детройтом»
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Вратарь «Баффало Сэйбрз» Алекс Лайон травмировал плечо во время предсезонного матча с «Детройт Ред Уингз» (2:3 ОТ).

НХЛ — предсезонные матчи
25 сентября 2026, пятница. 02:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
3 : 2
ОТ
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Кунтар (Ричард) – 10:48 (5x5)     1:1 Сандин-Пелликка (Юханссон, Финни) – 16:11 (5x3)     1:2 Кулих (Эстлунд, Мртка) – 20:33 (5x5)     2:2 Дрис (Брайсон, Скуг) – 47:13 (5x5)     3:2 Дебринкэт (Рэймонд, Зайдер) – 60:32 (3x3)    

Инцидент произошёл в первом периоде, когда голкипер тянулся к бесхозной шайбе. Поднявшись со льда, он направился к скамейке запасных, а затем сразу ушёл в раздевалку.

По информации Daily Faceoff, Лайон сразу сообщил персоналу, что травма связана с проблемой, которая беспокоила его ранее.

В прошлом сезоне 33-летний голкипер провёл 36 встреч в регулярном чемпионате НХЛ при 90,6% отражённых бросков. В плей-офф на его счету 10 игр и 90,4% сейвов.

Регулярный чемпионат НХЛ сезона-2026/2027 стартует 29 сентября 2026 года и завершится 10 апреля 2027 года. Плей-офф начнётся в апреле 2027-го и продлится до июня 2027 года.

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