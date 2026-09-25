Экс-тренер «Вегаса» Кэссиди стал специальным советником женской сборной Канады

Бывший главный тренер «Вегас Голден Найтс» Брюс Кэссиди вошёл в управленческую группу женской сборной Канады, став специальным советником. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

Специалист будет помогать генеральному менеджеру сборной Кори Чевери. Должности ассистентов генменеджера получили Майкл Хиршфельд и Манон Реом.

Напомним, Кэссиди после ухода из «Голден Найтс» по-прежнему получает зарплату в соответствии с условиями контракта. Также «Вегас» имеет право отклонять запросы на переговоры тренера с другими клубами Национальной хоккейной лиги до истечения срока соглашения (30 июня 2027 года).