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Форвард «Ванкувера» Хитил повредил плечо после столкновения с судьёй

Форвард «Ванкувера» Хитил повредил плечо после столкновения с судьёй
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Нападающий «Ванкувер Кэнакс» Филип Хитил получил травму в предсезонной встрече с «Эдмонтон Ойлерз» (1:2) после столкновения с судьёй.

НХЛ — предсезонные матчи
25 сентября 2026, пятница. 04:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
1 : 2
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Ховард (Цибулька) – 03:58 (5x5)     0:2 Хатсон (Марьяла, Ховард) – 24:28 (5x5)     1:2 Карлссон (Буйум, Леккеримяки) – 26:01 (5x4)    

В середине первого периода 27-летний чех вёл борьбу с соперником, который толкнул его в направлении арбитра. Хитил не смог избежать столкновения: зацепив арбитра коньками, хоккеист потерял равновесие и врезался в борт.

«Всегда неприятно видеть, как игрок досрочно завершает матч. Сейчас ему обследуют плечо, завтра будет больше информации», – сказал главный тренер «Ванкувера» Мэнни Малхотра, его слова приводит сайт НХЛ.

В прошлом сезоне Хитил провёл только 12 встреч. В октябре он получил сотрясение мозга после силового приёма Тома Уилсона, а в феврале сломал лицевую кость, когда одноклубник попал в него шайбой на тренировке.

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Официал