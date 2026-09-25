Форвард «Ванкувера» Хитил повредил плечо после столкновения с судьёй

Нападающий «Ванкувер Кэнакс» Филип Хитил получил травму в предсезонной встрече с «Эдмонтон Ойлерз» (1:2) после столкновения с судьёй.

В середине первого периода 27-летний чех вёл борьбу с соперником, который толкнул его в направлении арбитра. Хитил не смог избежать столкновения: зацепив арбитра коньками, хоккеист потерял равновесие и врезался в борт.

«Всегда неприятно видеть, как игрок досрочно завершает матч. Сейчас ему обследуют плечо, завтра будет больше информации», – сказал главный тренер «Ванкувера» Мэнни Малхотра, его слова приводит сайт НХЛ.

В прошлом сезоне Хитил провёл только 12 встреч. В октябре он получил сотрясение мозга после силового приёма Тома Уилсона, а в феврале сломал лицевую кость, когда одноклубник попал в него шайбой на тренировке.