«Не занимаюсь этой частью спорта». Логан Дэй — о причине перехода из «Трактора» в «Барыс»

Американский защитник «Барыса» Логан Дэй прокомментировал свой переход из челябинского «Трактора» в астанинский клуб и объяснил его причины.

— Ещё в апреле вы говорили, что хотели бы играть долго за «Трактор». Почему в итоге приняли решение перейти в «Барыс»?

— Могу сказать, что не занимаюсь этой частью спорта. У меня есть агент, который со всем этим справляется. В итоге сейчас я в хорошем месте, пока мне всё нравится здесь.

— Рассматривали какие-то ещё варианты, кроме «Барыса»?

— Тут точно может сказать только мой агент, — сказал Дэй в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Тамаре Харинской.