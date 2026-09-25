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«Не занимаюсь этой частью спорта». Логан Дэй — о причине перехода из «Трактора» в «Барыс»

«Не занимаюсь этой частью спорта». Логан Дэй — о причине перехода из «Трактора» в «Барыс»
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Американский защитник «Барыса» Логан Дэй прокомментировал свой переход из челябинского «Трактора» в астанинский клуб и объяснил его причины.

— Ещё в апреле вы говорили, что хотели бы играть долго за «Трактор». Почему в итоге приняли решение перейти в «Барыс»?
— Могу сказать, что не занимаюсь этой частью спорта. У меня есть агент, который со всем этим справляется. В итоге сейчас я в хорошем месте, пока мне всё нравится здесь.

— Рассматривали какие-то ещё варианты, кроме «Барыса»?
— Тут точно может сказать только мой агент, — сказал Дэй в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Тамаре Харинской.

Полную версию эксклюзивного интервью с Логаном Дэем читайте на «Чемпионате»:
«Безумие, что россияне не могут играть за сборную». Интервью с американцем из «Барыса»
Эксклюзив
«Безумие, что россияне не могут играть за сборную». Интервью с американцем из «Барыса»
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