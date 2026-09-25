Потолок зарплат в НХЛ может вырасти до $ 127,5 млн к сезону-2028/2029 — Sportsnet

Ожидается, что потолок зарплат в Национальной хоккейной лиге увеличится до $ 127,5 млн в сезоне-2028/2029. Об этом сообщает Sportsnet в социальной сети Х со ссылкой на журналиста канала и инсайдера Эллиотта Фридмана.

Напомним, в сезоне-2026/2027 лимит составляет $ 104 млн, а в следующем сезоне он вырастет до $ 113,5 млн.

Комиссионер лиги Гэри Беттмэн ранее сообщил, что прогнозируемый доход от сезона-2026/2027 составляет около $ 8,1 млрд. Это выше показателей минувшего чемпионата (от $ 7,5 млрд до $ 8 млрд).

Отметим, что рост потолка зарплат на $ 14 млн станет рекордным для НХЛ. Предыдущее достижение – рост на $ 9,5 млн между прошлым и предстоящим сезоном.