Защитник «Барыса» отреагировал на переход в клуб экс-голкипера «Вашингтона»

Защитник «Барыса» Логан Дэй высказался о переходе в астанинский клуб бывшего вратаря «Вашингтон Кэпиталз» Хантера Шепарда.

— Может, повлияло то, что в казахстанский клуб перешёл голкипер Хантер Шепард, с которым вы выступали вместе за «Херши»?

— Тут несколько североамериканцев, не только Хантер. На самом деле, я подписал контракт раньше, чем он. Думаю, наличие здесь группы хороших знакомых было важнее как раз для Хантера, это делает тебя счастливее.

— В «Барысе» всегда была группа легионеров хорошего уровня, однако уже три сезона команда не может попасть в плей-офф. Не смущало ли это перед переходом?

— «Барыс» всегда был конкурентоспособной командой, но наша цель с первого дня в этом сезоне – выйти в плей-офф. У нас выдался отличный старт, но чемпионат будет долгим. Поэтому необходимо продолжать обращать внимание на мельчайшие детали игрового процесса, — сказал Дэй в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Тамаре Харинской.