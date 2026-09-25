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Защитник «Барыса» отреагировал на переход в клуб экс-голкипера «Вашингтона»

Защитник «Барыса» отреагировал на переход в клуб экс-голкипера «Вашингтона»
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Защитник «Барыса» Логан Дэй высказался о переходе в астанинский клуб бывшего вратаря «Вашингтон Кэпиталз» Хантера Шепарда.

— Может, повлияло то, что в казахстанский клуб перешёл голкипер Хантер Шепард, с которым вы выступали вместе за «Херши»?
— Тут несколько североамериканцев, не только Хантер. На самом деле, я подписал контракт раньше, чем он. Думаю, наличие здесь группы хороших знакомых было важнее как раз для Хантера, это делает тебя счастливее.

— В «Барысе» всегда была группа легионеров хорошего уровня, однако уже три сезона команда не может попасть в плей-офф. Не смущало ли это перед переходом?
— «Барыс» всегда был конкурентоспособной командой, но наша цель с первого дня в этом сезоне – выйти в плей-офф. У нас выдался отличный старт, но чемпионат будет долгим. Поэтому необходимо продолжать обращать внимание на мельчайшие детали игрового процесса, — сказал Дэй в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Тамаре Харинской.

Полную версию эксклюзивного интервью с Логаном Дэем читайте на «Чемпионате»:
«Безумие, что россияне не могут играть за сборную». Интервью с американцем из «Барыса»
Эксклюзив
«Безумие, что россияне не могут играть за сборную». Интервью с американцем из «Барыса»
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