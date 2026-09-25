Защитник минского «Динамо» Смит высказался о поражении от московского «Динамо»

Защитник минского «Динамо» Тай Смит прокомментировал поражение от московского «Динамо» (3:4 ОТ) во встрече регулярного чемпионата Фонбет КХЛ.

– Это был тяжёлый матч, принципиальное противостояние. Что можешь сказать по игре?

– Да, матч получился тяжёлым. Думаю, мы сыграли хорошо. Конечно, пропустить в концовке и уступить в овертайме – неприятно так завершать игру. Было много положительных моментов, но вместе с тем нам нужно находить способ доводить такие встречи до победы.

– Ты сказал, что было много положительных моментов. Какие из них можешь выделить и что нужно поменять к следующему матчу?

– Думаю, в пятницу обсудим, что именно нам нужно изменить. Наш тренерский штаб отлично готовит нас к матчам, мы ему доверяем. Тренеры поработают с нами, сделают так, чтобы мы были готовы к следующей игре. Да, у нас были хорошие моменты, но нужно находить способы побеждать.

– Ты забил первый гол в сезоне. Какие ощущения? Многие болельщики ждали, когда ты забросишь…

– Конечно, приятно помогать команде в атаке, однако в