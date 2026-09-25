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Защитник минского «Динамо» Смит высказался о поражении от московского «Динамо»

Защитник минского «Динамо» Смит высказался о поражении от московского «Динамо»
Комментарии

Защитник минского «Динамо» Тай Смит прокомментировал поражение от московского «Динамо» (3:4 ОТ) во встрече регулярного чемпионата Фонбет КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 сентября 2026, четверг. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 3
ОТ
Динамо Мн
Минск
1:0 Шараканов (Летунов, Меркли) – 01:23 (5x5)     1:1 Смит (Обе-Кюбель, Тирни) – 17:07 (5x4)     1:2 Галиев (Гарднер, Лайл) – 18:34 (5x5)     2:2 Пыленков (Сикьюра, Меркли) – 34:46 (5x5)     2:3 Алистров (Тирни, Галиев) – 44:52 (5x4)     3:3 Летунов (Шафигуллин, Мартынов) – 59:19 (5x5)     4:3 Шафигуллин (Шэн, Профака) – 64:18 (3x3)    

– Это был тяжёлый матч, принципиальное противостояние. Что можешь сказать по игре?
– Да, матч получился тяжёлым. Думаю, мы сыграли хорошо. Конечно, пропустить в концовке и уступить в овертайме – неприятно так завершать игру. Было много положительных моментов, но вместе с тем нам нужно находить способ доводить такие встречи до победы.

– Ты сказал, что было много положительных моментов. Какие из них можешь выделить и что нужно поменять к следующему матчу?
– Думаю, в пятницу обсудим, что именно нам нужно изменить. Наш тренерский штаб отлично готовит нас к матчам, мы ему доверяем. Тренеры поработают с нами, сделают так, чтобы мы были готовы к следующей игре. Да, у нас были хорошие моменты, но нужно находить способы побеждать.

– Ты забил первый гол в сезоне. Какие ощущения? Многие болельщики ждали, когда ты забросишь…
– Конечно, приятно помогать команде в атаке, однако в