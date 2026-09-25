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«Русские ребята болели за Канаду, шутил над ними». Американец из «Барыса» — об Олимпиаде

«Русские ребята болели за Канаду, шутил над ними». Американец из «Барыса» — об Олимпиаде
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Американский защитник «Барыса» Логан Дэй рассказал, что его одноклубники болели за Канаду на Олимпийских играх 2026 года, а после победы сборной США он немного подшучивал над ними по этому поводу.

— Вы сказали, что мало времени смотреть другие матчи. Но за Олимпиадой наверняка следили?
— В прошлом году у нас был ужин всей командой, мы смогли посмотреть игры. У нас в команде было два канадца и два американца, все русские ребята болели за Канаду, так что было весело. Когда США выиграли, немного подшучивал над ними по этому поводу, — сказал Дэй в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Тамаре Харинской.

Полную версию эксклюзивного интервью с Логаном Дэем читайте на «Чемпионате»:
«Безумие, что россияне не могут играть за сборную». Интервью с американцем из «Барыса»
Эксклюзив
«Безумие, что россияне не могут играть за сборную». Интервью с американцем из «Барыса»
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