«Русские ребята болели за Канаду, шутил над ними». Американец из «Барыса» — об Олимпиаде

Американский защитник «Барыса» Логан Дэй рассказал, что его одноклубники болели за Канаду на Олимпийских играх 2026 года, а после победы сборной США он немного подшучивал над ними по этому поводу.

— Вы сказали, что мало времени смотреть другие матчи. Но за Олимпиадой наверняка следили?

— В прошлом году у нас был ужин всей командой, мы смогли посмотреть игры. У нас в команде было два канадца и два американца, все русские ребята болели за Канаду, так что было весело. Когда США выиграли, немного подшучивал над ними по этому поводу, — сказал Дэй в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Тамаре Харинской.