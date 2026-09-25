Василевский, Шестёркин и Сорокин вошли в топ-40 лучших игроков НХЛ по версии Sportsnet

Sportsnet опубликовал рейтинг лучших игроков Национальной хоккейной лиги. Эксперты не должны были учитывать прошлые достижения – только то, как каждый хоккеист проявит себя в предстоящем сезоне. В список вошли три российских вратаря – Андрей Василевский, Игорь Шестёркин и Илья Сорокин.

Места с 21-го по 40-е выглядят следующим образом:

21. Джейсон Робертсон, «Даллас Старз».

22. Миро Хейсканен, «Даллас».

23. Джек Хьюз, «Нью-Джерси Дэвилз».

24. Коннор Бедард, «Чикаго Блэкхоукс».

25. Вильям Нюландер, «Торонто Мэйпл Лифс».

26. Эван Бушар, «Эдмонтон Ойлерз».

27. Андрей Василевский, «Тампа-Бэй Лайтнинг».

28. Коннор Хеллебайк, «Виннипег Джетс».

29. Лэйн Хатсон, «Монреаль Канадиенс».

30. Мартин Нечас, «Колорадо Эвеланш».

31. Тим Штюцле, «Оттава Сенаторз».

32. Коул Кофилд, «Монреаль».

33. Лео Карлссон, «Анахайм Дакс».

34. Джейк Сандерсон, «Оттава».

35. Игорь Шестёркин, «Нью-Йорк Рейнджерс».

36. Уайатт Джонстон, «Даллас».

37. Мориц Зайдер, «Детройт Ред Уингз».

38. Марк Шайфли, «Виннипег».

39. Илья Сорокин, «Нью-Йорк Айлендерс».

40. Брэндон Хагель, «Тампа-Бэй».